拍劇曾合作　郭少芸讚黃心穎專業

92年參選港姐入行的郭少芸接受電台訪問，她先後兩度離開無綫又再回巢，最近先於《丫鬟大聯盟》跟老拍檔張慧儀合作放笑彈，再於《大醬園》演活乞人憎三當家夫人！節目中，她談及於《丫》中合作的黃心穎，指心穎被爆偷食事件後，有互傳短訊問候，她更讚黃心穎專業盼大家向前看。

投資食肆損手爛腳

談及當年2000年，首次離開大台4年，將《真情》一劇賺獲人生第一桶金，瞓身投資食肆一役。她說：「當年離開唔係因為唔能夠上位而心灰，我形容我嘅前半生係九唔搭百，三十頭覺得有年齡衝擊，覺得呢行唔會長久，快啲打份正常工作，所以就毅然執包袱走！以為自己懶有遠見，係損手爛腳到攤攤腰！差啲死，係心傷！」

出道以來易惹緋聞

出道28年來，郭少芸屬惹緋聞一族，她先於《真情》被傳同拍檔劉少君戲假情真導致對方離婚形象受損，繼而又傳過與林家棟、王賢誌拍拖。不過，多年來她只證實跟無綫導演鍾國強（高佬）發展過三年情！

媽媽擔心冇人照顧

她又自爆02年回復單身後有過不曾公開的另一半，亦指媽媽也為她擔心未來的幸福！她說：「跟高佬分開係當年離開TVB有好多轉變，我自己承受唔到壓力，其實佢係個好好嘅男人。我媽媽仍然好擔心我，佢認為老公先可以照顧到我！媽咪成日話最唔放心就係我！我叫佢放心，我唔使人養！哈！」