大搞浮誇生日P　譚耀文：冇正常人會咁做

甚少拍攝喜劇的譚耀文在賀歲電影《家有囍事2020》中飾演黑幫首領譚大岳，戲中遭黃百鳴、張智霖、張繼聰、栢天男等人聯手設局對付，笑料百出！戲中譚耀文鍾愛鑽石、喜愛曝光見報，造型極為浮誇，有「花輪同學頭」配大捲髮外，還有另一個鳥巢般的髮型，而且愛穿鮮艷顏色、珠片配上巨型花巧圖案西裝，十分搶眼！再加上不時用鑽石按摩棒碌面，喜感十足！他直言很喜歡這次造型新嘗試：「喜劇都是想大家開開心心，特別賀歲片都是希望大家笑，而今次造型上劇組花了好多心思，又會因應不同場合去配不同誇張的髮型，起碼令我跳出本身性格，進修角色，是一個新嘗試，好好玩！」

除了造型誇張外，電影中更有一場譚大岳的浮誇自戀生日派對，於宴會大堂設有譚大岳肖像的巨型背景板，還有肖像油畫布滿走廊，他笑說：「我諗現實中沒有正常人會這樣做，但如果要做亦真的要花很大的心思，所以當天見到真的很開心，覺得自己是一個焦點，很受重視，多謝劇組滿足了我自戀的滿足感！」而今日大年初一，譚耀文祝大家豬籠入水，肌齡逆轉。