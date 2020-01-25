擔心偶像染肺炎　韓男團粉絲要求取消拍手會

武漢肺炎疫情持續蔓延，內地、香港、澳門、台灣、新加坡、日本及南韓等地均已出現病例，韓國男團NCT Dream與Tomorrow X Together（TXT）的粉絲就因偶像要在日本舉行拍手會而大表憂心，擔心成員與大批粉絲接觸會有受感染的風險，紛紛要求事務所取消拍手會及之後的演唱會。

其中NCT Dream將於明日及後日在東京舉行演唱會，並會於大後日及下月4日分別在東京及大阪舉行拍手會，之後亦會在澳門、新加坡、馬尼拉及雅加達開唱，不少粉絲在Twitter發起「請立即安排NCT Dream回國」的Hashtag運動，要求所屬的SM事務所馬上讓NCT Dream從日本返韓，亦促請SM將其他地方的演唱會延期，保障藝人的健康，有粉絲留言說：「請將NCT Dream的日本拍手會、澳門及新加坡等地方的演出延期或取消，不單是藝人，同行的工作人員和觀眾們都有可能暴露在病毒之下，拜託取消演出吧。」

TXT近日赴日本進行一連串宣傳活動，今日已在東京舉行一場拍手會，並會於明日節目《JAPAN COUNTDOWN》及在大阪舉行拍手會，粉絲紛紛在Twitter發Hashtag要求所屬的Big Hit事務所取消組合的日本行程，盡快安排TXT回韓。至於Seventeen、SF9、南道賢與李翰潔、金宇碩、AB6IX及N.Flying等歌手的粉絲亦促請事務所取消或延遲舉行在海外的巡唱及在內地的簽名會等大型活動。