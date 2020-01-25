撇甩蔣家旻　羅天宇自爆性慾強做足10幾粒鐘

藝人羅天宇（Joey）和蔣家旻（Angel）在多年前的處境劇《愛．回家》演兩兄妹深入民心，踏入鼠年二人有新突破，在新劇《香港愛情故事》中隔空再度合作，Angel演Joey的媽媽！Joey則自爆在劇中「性慾強」更與龔嘉欣有多場親熱場口，挑戰在不同狹窄地方拍「愛情動作片」！

同龔嘉欣第一次合作

兩人近年在事業上各有新挑戰，Joey自爆在《香》中有多個「第一次」：「今次同嘉欣第一次合作就有好多親密場口，劇中講我好鍾意佢，同埋好有性方面嘅需要，要成日喺好逼嘅地方發生親熱嘢，有啲場口要露上身同埋個股，但今次就唔會操到好大隻，因為個角色係冇咩錢，又要日日做足10幾個鐘，所以要盡量瘦啲，唔可以太大隻，如果唔係就會變得唔合理 。（會否驚尷尬？）同嘉欣唔熟，反而會放得開啲，同埋拍嘅時候身邊有好多工作人員，唔會好似觀眾睇得咁投入，一cut機就會抽離。」又指此劇題材相當貼地：「好似買樓或者同另一半相處嘅問題，中間有好多波折，就如鬧交場面，都好似講中自己嘅心底話。」

蔣家旻第8次做少女版角色

而Angel談到飾演Joey阿媽時，她說：「其實我係做龔慈恩嘅少女版，即係Joey嘅媽媽，大家喺唔同時空出現亦唔會有對手戲，呢次係我第8次做少女版嘅角色，雖然做咗咁多次，但係每次都有新感覺，同埋，劇中講我遇到梁証嘉之後結婚生咗3個，到後嚟我哋嘅婚姻出現問題令關係破裂，所以亦係我第一次做少女版係涉及複雜嘅情感戲，同以往嘅少女版唔同，都係一個新挑戰。」

幫手煎糕

至於問到在農曆新年時二人的習慣，Angel指每年家人都會包餃子，令全家人吃不停口：「因為父母係北方人就會包餃子，細個就跟媽媽學包，呢個係過年時一定做嘅嘢，同埋有時仲會包油角，就連個皮都係媽媽整，所以一過年就有好多好嘢食，一家人聚埋一齊好開心。」Joey則表示家中不太傳統，但自己會幫手煎蘿蔔糕：「近幾年屋企生意喺節日時會比較忙啲，變咗大家個節日意識冇咁強，但自己就好鍾意食蘿蔔糕，而我太婆亦好叻整年糕同羅蔔糕，佢嗰啲糕非常足料，咁我就負責幫手煎。」

場地：Mini Hotel CWB

Angel

Hair：Jay Cheung@Hair

Outfit：Amelie Street