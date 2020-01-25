徐浩係對的人？連詩雅未雨綢繆考慮雪卵

正式踏入鼠年，連詩雅（Shiga）率領同門藝人鍾浠文、黎紀君及刑慧敏齊齊食開年飯攞個好意頭！正努力為事業打拚的Shiga，雖然家庭觀念重，但坦言有受父母離婚影響，即使遇上對的人都要諗過度過先結婚，更自爆曾有雪卵打算，為將來組織家庭未雨綢繆。

講到過節習俗，Shiga說每年年初一都會同屋企人食個豐盛午飯，又會去姨婆家食寓意元寶、發大財的蛋餃，一家團團圓圓；黎紀君就話一定會行年宵，今年特別在最親的堂姑姐回流香港定居，首年一齊過佳節；而鍾浠文指屋企人會整家鄉應節丸子食品；至於刑慧敏笑話初一都會跟親朋好友決戰四方城﹗

團拜逗盡利是個個身體健康

潮流興團拜，她們異口同聲笑指一次過可以逗盡利是︰「一嚟就講祝賀說話，『身體健康』對任何人都係好重要。」親戚可有趁團拜追問感情事？一向少提另一半的Shiga指冇親戚提問過︰「屋企有唔少長輩都係冇結過婚、生B，所以佢哋覺得未結婚都係正常，反而關心工作多。（媽媽有八卦問？）都好少，佢依家仲番緊工，之前佢都有個幾嚴重嘅病，問候身體多。」

Shiga掙扎雪卵最怕肥

自認家庭觀念重的Shiga，雖然鍾意小朋友，但現階段不會為「鍾意」而結婚趕工，因深明要取捨︰「如果我唔係做幕前，可能已經結婚、甚至生埋，依家嘅我會揀工作，今年又入行10周年，有好多嘢想做，好希望有個演唱會，未達成都唔會諗下一步，加上科技咁發達，好多人都選擇雪卵，如果我真係冇咁快生小朋友，做呢樣嘢都好正常，但要先調理好身體。」不過亦有令她卻步原因︰「打排卵針嘅副作用係會肥，我好緊張自己喺工作嘅狀態，真係要雪都要預一排唔見人，同時矛盾嘅係，如果個幾星期都冇工作我會好焦慮！」續坦承受父母離婚影響，唔想自己重蹈覆轍︰「細個以為冇影響，但大個之後會令我更加唔想經歷，要真係遇啱人先考慮結婚。（徐浩係啱嘅人？）呢刻冇諗呢樣嘢。」

黎紀君自認詞不達意照開Live

剛踩入主播界的黎紀君，食老本行不時開Live教觀眾整簡單甜品，甚具挑戰︰「成日講嘢都詞不達意，開Live就好似主持緊一個節目咁，有一班觀眾喺螢幕睇住你，冇得修補、綵排，希望喺2020年再有更多新身份同大家見面。」至於經常做「空中飛人」的鍾浠文、刑慧敏分別話想於新一年操成腹肌及考瑜伽牌。

場地︰功德林上海素食

服裝︰H&M (Shiga)

髮型︰Sky Wong @ Mplussalon (Christy & Shiga)

Steve @ Indulgence (Sharon)

化妝︰Chris Lam