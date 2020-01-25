張曦雯大無畏精神　羅仲謙膽小如鼠保頭家

藝人羅仲謙（謙仔）與張曦雯（Kelly）因合拍無綫劇《木棘証人》結成好友。二人日前應邀到主題樂園「捉鼠」，更齊齊「撈起」，祝願所有香港市民鼠年風生水起。

謙仔童心未泯，「遊園」表現雀躍，但自爆：「依家對機動遊戲愈嚟愈細膽，可能因為有頭家，明白要確保自己安全，先可以照顧到身邊人嘛。」Kelly則「藝高人膽大」﹕「我同細佬都好百厭，以前玩過山車鍾意特登坐低啲，等圍住自己嘅安全帶冇鎖得咁實，過山車開動時離心力會勁啲！」

生肖屬鼠的謙仔談到「本命年」即豁達表示：「其實近啲5年都習慣咗不停咁『犯太歲』，只係程度唔同，所以每年都忙於攝同還太歲。」他直言渴求「平淡是福」，只希望自己及身邊人都身體健康。談到添丁，他表示：「努力嘞，隨緣啦。」「鬼妹仔」Kelly原來篤信風水命理，每年都會找高人「指點迷津」，而剛過去的台慶頒獎禮她更勇奪「飛躍進步女藝員」，行正事業運：「中國人過年都希望有luck，師傅話我今年運程都OK嘅。」謙仔聞言即搭訕：「你愈來愈『升呢』，出年能夠企喺妳隔嚟影相嘅，一定唔係我啦！」他又打趣指自己下一步有機會奪「終身成就獎」，搞到Kelly哭笑不得。

談到最難忘的農曆新年，她笑答：「一定係我當選芝加哥華埠小姐嗰年，因為我要代表到唐人街參與花車巡遊，當時天氣嚴寒，我衣衫單薄仲要好高興咁喺花車內向途人揮手，真係有苦自己知，好彩屋企人有出嚟陪我同支持我。」而大埔圍村長大的謙仔則慨嘆過年的習俗與熱鬧已不復自己小時候：「以前過年會舞龍同食盆菜等，依家所有傳統習俗規模都縮細晒，人大咗好似連人情味都淡咗，最可惜係好多傳統小食都經已失傳，冇可能再重溫到兒時嘅美味回憶。」

羅仲謙服飾﹕Kent & Curwen

髮型﹕Jan Chiu@IL Colpo

場地：迪士尼樂園