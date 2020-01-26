3年後造人！何雁詩大把青春：驚鄭俊弘唔得

現年36歲的藝人鄭俊弘與27歲的何雁詩乃2020年娛樂圈首對宣布婚訊的藝人，雖然婚禮將於年尾舉行，但早前這對準新人為東網拍攝賀年相已大放閃光彈，何雁詩不單為「老公」配襯服飾，又不時為他整理儀容，拍照期間不時倚靠對方，又作狀獻吻，鄭俊弘亦輕撥「嬌妻」秀髮，又從後攬實她，甜蜜指數爆燈。

到泰國過熱辣辣新年

今個農曆新年，鄭俊弘與「太太」和未來外父外母到泰國，過一個熱辣辣新年，何雁詩更細心安排連串活動，她說：「我幫大家報咗個Course，瑜伽、高爾夫球乜都有，有啲堂由朝到晚都有，大家咪可以上完堂一齊食飯囉！做運動之餘又順便減肥，初一到初七有排玩。」雖然人不在港，但二人笑言也會裝飾屋企，為家居增添喜慶氣氛。

返娘家「運桔」攞着數

由於籌備婚禮使費不輕，已展開同居生活的他們樣樣慳，何雁詩還笑指首選於爸爸身上攞着數：「爸爸每逢大節日都鍾意將屋企布置到好靚，好多時我會攞幾件走，今年睇爸爸媽咪度有咩啱，佢哋門口會放桔，咪順便拎一盤返屋企，唔覺嘅！其實以前屋企有放桃花，但擺咗幾日就成棵謝晒，之後先冇買。」除了於娘家攞到盡，何雁詩表示已甚少出外用餐，反而上網學廚藝，晚晚親自為愛人下廚，雖然切切洗洗比較麻煩，但為慳得一蚊得一蚊，當然不能躲懶。

爆阿爸60歲撩阿媽生仔

問到鄭俊弘婚後會否把全份糧給太太？他表示：「又唔好，屋企開支平時都一人一半，婚禮就我負責啦！」何雁詩聞言即冧爆大讚鄭俊弘Man爆，問到二人會否於年尾宣布雙喜臨門？何雁詩耍手擰頭說：「唔會，結婚已經好大件事，生B就再遲一步先，啲人話35歲先叫遲，我仲有8年時間，驚『老公』唔得啫！父母都冇畀壓力，爸爸好鍾意小朋友，佢60歲時都問阿媽要唔要生番個，佢依家70歲，我都想佢哋過多啲爺孫樂，所以可能30歲頭生啦！」對於二人相戀時受盡壓力，如今順利展開人生新一頁，何雁詩坦言他們相處以來也很簡單，起初的確擔心被外間質疑，但及後反而令二人感情更堅定，很快便認定對方為伴侶，如今亦算是一個完美結局。

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