東方日報C1：何雁詩生B慢慢嚟：驚鄭俊弘唔得

現年36歲的藝人鄭俊弘（Fred）與27歲的何雁詩（Stephanie）拍拖兩年多，終修成正果，鐵定今年底結婚，二人以準新人身份在鼠年大年初二向大家拜年。談到生B大計，Stephanie指自己大把時間，只是擔心年長九歲的阿Fred「唔等得」，不過，他們已計劃3年後會發力造人！

鄭俊弘、何雁詩是2020年娛樂圈首對宣布婚訊的藝人，雖然婚禮於年底才舉行，但這對「準新人」早前為本報拍攝賀年照時已滿布粉紅場面，Stephanie不單為「老公」配襯服飾，又細心為他整理儀容，拍照期間更不時親暱靠着對方，又作狀獻吻，而Fred則輕撥Stephanie秀髮，又從後攬實她，甜蜜指數爆燈！

初一玩到初七

談到今個農曆新年，Fred透露將聯同「太太」及未來岳父岳母到泰國，過一個熱辣辣的春節，Stephanie為了此行，細心安排連串活動，她說：「我幫大家報咗個Course，瑜伽、高爾夫球乜都有，有啲堂由朝到晚都有，大家咪可以上完堂一齊食飯囉！做運動之餘又順便減肥，初一到初七有排玩。」雖然人不在港，但二人笑言也會為屋企布置一番，增添喜慶氣氛。

仲後生有8年時間

兩人即將結婚，問Fred婚後會否把全份糧「上繳」給太太？他即說：「又唔好，屋企開支平時都一人一半，婚禮就我負責啦！」Stephanie聞言即冧爆大讚「老公仔」Man爆，問到二人會否於年底宣布雙喜臨門？準新娘耍手擰頭說：「唔會，結婚已經好大件事，生B就再遲一步先，啲人話35歲生先叫遲，我依家27歲，仲有8年時間，係驚老公唔得啫！」對於生B，她指父母也沒有給予壓力：「爸爸好鍾意小朋友，佢60歲時都問阿媽要唔要生番個，佢依家70歲，咁我都想佢哋有多啲爺孫樂時間，所以可能30歲頭生啦！」

對於二人相戀時受盡壓力，如今卻順利展開人生新一頁，Stephanie坦言他們相處以來很簡單，起初的確擔心被外間質疑，但及後反而令他倆感情更堅定，很快便認定對方為終身伴侶，如今算是一個完美結局。

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