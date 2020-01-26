暴脹被以為生過仔　阿嬌幫老公洗白冇食軟飯

鍾欣潼（阿嬌）老公賴弘國曾捲入桃色風波，又被指「食軟飯」，負聞纏身！愛夫深切嘅阿嬌喺綜藝節目上《吐槽大會》大方將家事擺上枱，以吐槽、調侃方式為老公洗白！

阿嬌首先自嘲身形，話唔使催佢生B：「我跟我老公已經備孕了，因為我胖了20多斤（10幾公斤）…所有人見到我都很驚訝…還備孕？不時已經生了嗎？」阿嬌之後直言：「其實今次來，我是要幫我老公洗白，他在網上被罵得很慘！」好似被話「食軟飯」咁，阿嬌就話其實係佢使緊對方錢：「其實他沒有花過我的錢，反而是我一直花他的，尢其是在結婚前，買機票、買禮物、辦Party都很貴的，所以你們不要再說我老公吃軟飯了！」但佢就笑言：「這個不是事實，但可能是他的願望吧！」而阿嬌又大方講老公之前被傳夜會網紅一事，就話個女仔係佢哋朋友！不過之後受訪時，賴弘國透露受負聞影響當時真係崩潰！

而賴弘國都有「吐槽」，話自己娶咗個公主，但同場嘅秦昊就娶咗個有公主病嘅公主（伊能靜），笑言叫對方嘅公主遠離阿嬌，唔好傳染畀佢！佢又認真講到網民叫佢賺多啲錢，就澄清自己開診所，資金方面都冇叫過阿嬌幫手、冇依賴佢：「我可以肯定說，我靠的全部都是我自己！」又趁機向老婆示愛「愛你唷」，搞笑又Sweet呀！