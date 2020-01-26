余香凝想脫單　Yanny事業心重唔想婚

農曆新年伊始，古天樂旗下公司藝人雪兒（Michelle）、余香凝（Jennifer）、麥子樂及組合SuperGirls成員陳穎欣（Yanny）聚首一堂食開年飯，寄望今年好運齊來，順順利利！

雪兒求突破

回顧豬年發展，四人在影圈平分秋色，大師姐雪兒過年前為電視劇《地產仔》客串，首度飾演Cool爆大家姐，她笑言過足戲癮：「角色完全唔似我，算係一個突破，所以好開心，希望今年多啲返嚟香港，嘗試唔同戲路，例如殺手、動作戲，唔再停留喺甜美形象。」

Yanny衝刺事業唔諗結婚

Yanny由唱跳歌手踩入影圈，去年更首度涉足飲食界榮升老闆娘，提到憑電視劇《仇老爺爺》大獲好評，Yanny坦言相當感恩，鼠年會繼續進修演技，希望遇上好作品，事業愛情兩得意的她，雖然表明未有結婚打算，但近日竟被玄學師傅批有「子女宮」：「Jessica（SuperGirls成員）結婚後，好多人都問我係咪第二個（結婚），不過自己簽咗公司無耐，希望投入大部分時間喺演戲事業上，暫時未有時間照顧新嘅家庭，但係早排做訪問，玄學師傅話我今年有子女宮而閃婚，大家聽到都嚇親！不過我啲同事話，請多啲員工都算係有子女運，所以今年一定唔會發生，大家放心。」

去年接拍了五部電影和一部電視劇的「影壇搶手貨」余香凝笑指自己相信「吸引力法則」：「前年想拍鬼片和愛情片，去年就得到呢方面機會，所以我今年一直諗，好想拍打戲，希望趁後生撞得跌得，一圓打女心願。」單身好一陣子的Jennifer，不諱言渴望遇上對的人：「拍戲、作歌都要有經歷同情緒，先可以創造好作品，所以希望自己除咗工作之外，都要有啲情緣啦！」她更即場拉着同樣單身的麥子樂向Yanny偷桃花，場面搞笑！

麥子樂做孝順仔

子樂則透露經常遭身邊人催婚，而且身邊好友個個成家立室，偶然會幻想自己生兒育女的畫面，不過他認為無得強求，一切隨緣，他又指自己是母親的「男朋友」，近年盡可能抽時間陪伴摯愛：「以前唔識得珍惜，成日同媽咪嗌交，突然有一個moment覺得佢年紀大，自己唔可以再咁任性，今年錫媽咪多咗，嘗試多啲包容同愛護。」被問到會否封大利是慰勞母親，他揚言每個月都派，最重要家人開心。