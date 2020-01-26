𡃁模Rainbow被困武漢：我還活着！

早年曾在《美女廚房》擔任「美少女廚神」、近年轉為當KOL的𡃁模胡淽喬（前名為胡心諾Rainbow），原來現在正身處武漢，留言報平安：「我還活着，大家放心」。她網晒戴口罩照及在家燒烤照，並留言說為「避炎」保命，由酒店逃亡至距離武漢市中心有一小時車程的農村。自言很早已抵武漢的她說：「當時街上都沒有幾個人戴口罩，然後我們都有戴，我們一直在酒店，除了出門吃飯也沒有逛人多的地方，都係揸車點對點行程。」

躲去人口密度低農村

直至因知疫情蔓延，她即收拾細軟到人口密度低的農村，但入住後的翌日武漢宣布封城，更言從未想過走：「我們也沒有想過逃走，戴住口罩去超市買一些物資，當日街上全部人都戴上口罩。作為一個香港人來了這邊，第一，沒想過走，第二走也走不了。」為安全她打算自我隔離十四天才返港。

有人上門量體溫

滯留當地的她，拍下市況如無人街道及煙花，但卻有網民罵她的發文是「弱智」，指她在如此嚴峻時期竟發煙花等照片，她反擊說放煙花是當地習俗：「唔通我喺武漢日日都要post啲愁雲慘霧先得？日子還是要過的。少發些負面情緒，做一些有建設的事情吧！在這邊已經無人上門拜年，以往熱鬧的街道也沒有人。今日有人上門量體溫，超市滴露已買不到，口罩都好難買到。」