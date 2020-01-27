大小姐同你開年！許家傑林淑敏赤口打到飛起

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》CP情侶檔大受歡迎，其中「大小姐」林淑敏同「送水輝」許家傑喺劇集打得火熱，但竟然揀正年初三赤口做運動兼打交「開年」，為赤口呢個是非之日，再增添「火藥味」！

拜年教大家點拆招

年初三赤口容易鬧交，傳統上唔會拜年，但許家傑同林淑敏就教大家點樣化解，等大家可以輕輕鬆鬆度過年初三！許家傑表示：「年初三大家畀啲心理準備，可能大家都知係會躁同唔舒服，記住要控制自己心情。」被封為冇脾氣EQ又高嘅林淑敏，則教大家點拆招：「對我嚟講冇赤口，我知好多人夫婦同情侶會煩惱去男女家拜年，其實一日有24小時，可以分上午同下午分別去男家同女家，咁樣就容易啦！」

新年放三日假回氣

講到現時《愛．回家》一星期播足七日，所以兩位異口同聲會趁農曆新年好好休息，許家傑說：「工作量大咗好多，新年有三日假，可以回一回氣。」至於林淑敏指最開心大家團拜同埋派利是：「有能力派好多利是，都係一件開心事。好記得有年我派晒利是，要問人暢錢，但都好開心。」講到劇集日日有得睇，會唔會加快佢哋劇中感情發展？林淑敏話：「我覺得又唔好住，因為我哋係持續性發展，如果太快有進一步，大家之後冇咗個期待。」

場地：The Fit Club