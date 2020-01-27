阿Sa雙喜臨門有分數　阿嬌真人騷逼老公播種

蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）鼠年各自定下大計！之前已雪卵的阿嬌曾埋怨老公賴弘國未有配合「播種」生B，但她今年盡得天時、地利、人和，皆因除了有3個月拍劇外，其餘9個月將與老公日對夜對加速造人！據知，她與老公繼內地節目《爸媽學前班》後，將再次以夫妻檔參加另一個真人騷，曾計劃生兩個小朋友的他們，有可能在拍攝過程中寓工作於造人！

阿嬌做跟得夫人

日前，阿嬌受訪時直言新年期間極忙碌：「生日（1月21日）同老公飛咗去台灣，之後再飛加拿大同阿爸（契爺劉鎮偉）拜年，緊接飛老公家鄉台中同老爺奶奶過年，係幾趕，但冇辦法，係婚後第一次跟佢返台中見鄉親父老。」短短幾日就飛勻半個地球，但「跟得夫人」阿嬌絕不嫌辛苦，直言婚後以老公為先：「睇住佢行程表做事，老公啱啱開多咗間診所，要返內地公幹，又要顧住我，我配合佢會容易啲。（以老闆娘身份派利是畀診所員工？）係㗎，要做足準備！」

問到是否要動用已雪藏的3粒卵子？她坦言已叮囑老公約時間驗身，無奈他很「佛系」：「佢話點解要驗身？約時間直接去做就得。」身旁的阿Sa聽到阿嬌「老公前、老公後」，直指她為另一半有所轉變：「佢以前成日遲到又猶豫不決，依家好準時，又果斷。」阿嬌即大晒幸福：「老公有時為咗遷就我會諗好多，我唔想佢為我煩惱，我要做決定成就件事。」

阿Sa想冇顧慮

至於阿Sa與富二代男友石恆聰拍拖逾兩年依然甜蜜，同樣已雪卵的她近年屢傳婚訊，問到會否做鼠年新娘趕生B，實行雙喜臨門？她說：「我得啦，大個啦，唔使擔心，有分數！」問到新一年的展望，她說：「人大咗，要嘅嘢好簡單，就係健康同少啲唔開心，冇顧慮。」又直言擔心阿嬌趕不及做「鼠媽」：「過埋農曆新年我哋就要飛馬來西亞一齊拍劇，一拍就3個月！」

提到早前揚威「澳門國際電影節及澳門國際電視節頒獎禮」，分別憑電影《非分熟女》獲「電影最佳女主角」及網劇《PTU機動部隊》摘下「劇集最佳女主角獎」，演藝事業再上一層樓，阿Sa感恩過去在事業上的努力：「細個時努力工作，儲落咗啲嘢，到呢個年紀可以稍為輕鬆啲。（考慮減產？）事實呢幾年係減咗啲，揀自己鍾意嘅工作去做，去吓旅行。我想去多啲唔同地方，細個冇時間，依家就可以慢慢實現夢想。」

場地：英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）