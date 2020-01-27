格林美頒獎禮　全場默哀悼念高比拜仁

NBA籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）香港時間今晨於加州因直升機失事意外身亡，終年41歲，消息震驚全球！而正在舉行的樂壇盛事格林美音樂獎亦臨時加插哀悼儀式，開場時由主辦單位「美國國家科學院錄音藝術與科學學院」CEO Harvey Mason Jr.帶領之下全場默哀以悼念一代球星！

除了大會加插哀悼環節之外，一眾出席的紅星亦有在紅地氈上提及高比離世一事，其中歌手Nick Jonas的女星妻子Priyanka Chopra亦在指甲上油上「24 」號碼（即高比湖人波衫號碼）來哀悼！由於格林美舉行的地點斯台普斯中心亦是洛杉磯湖人場館，數百名球迷自發聚集悼念，在門外獻花以示哀悼。而有出席格林美的騷靈天王John Legend亦於社交網留言哀悼，表示對高比離世感哀傷及震驚：「在斯台普斯體育館裡，高比為我們所有人創造了許多回憶，準備為我們早逝的另一位傑出人物Nipsey Hussle致敬。有時生活是如此殘酷無意義。擁抱你的親人。我們想念你，高比。」而另一老牌男歌手Smokey Robinson亦形容難以置信。至於有份表演的DJ Khalid亦表示大受打擊並透露稍後的已故饒舌男歌手Nipsey Hussle悼念環節會增加向高比悼念部分。