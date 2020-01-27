曾與高比交手兩次　方力申憶大膽搵對方傾偈

籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）突然離世，消息震驚全球，曾與對方有過兩次接觸的方力申（Alex）一早便在社交網上載合照，連續發文表示「震驚及徹夜難眠」，又細訴兩人的故事，透露分別在2011年一起打過籃球，2017年即高比退役那年一同出席推廣籃球活動，自己大膽找對方傾偈，而這次亦是最後一次接觸，慨嘆對方走得太早…

Alex發文：「我與Kobe Bryant 接觸過兩次，第一次在2011年上海的藝人籃球賽，當晚Kobe 更在最後階段，即興的落場玩了一會兒，我有幸和他同場打波。身高6呎6的 Kobe，在場上竟然靈活得像個5呎6的運動員，實在太厲害了。第二次，亦是最後一次，是在他退休後的一年，2017年，在海南島海口觀瀾湖一起推廣籃球活動，我與Kobe相處了一整天，在晚餐後，我大膽地找他聊天，我跟他說我曾經也是運動員，退役後我經常做夢夢見自己還在游泳池訓練或者在參加比賽，我問他有沒有這些問題，他竟然回答沒有，他說自從他退役之後，他就再也不想念籃球，因為他有更多他想做的事情，有更多夢想去奮鬥。真的，翌年，他憑《Dear Basketball》 奪得奧斯卡最佳短片。近年，他更為了女兒對籃球的熱愛，陪她們訓練和比賽，他更重返NBA球場，陪伴家人們一起欣賞比賽。一位好父親，好丈夫，和偉大的運動員，Kobe，你走得太早了，你有更多偉大的事業尚未讓我們看到的呀......」