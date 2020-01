美國百變天后Lady GaGa在今屆格林美音樂獎獲三項提名,結果她憑電影《星夢情深》(A Star Is Born)勇奪最佳集錦原聲大碟以及憑歌曲《I’ll Never Love Again 》獲最佳視覺媒體歌曲作詞獎。不過GaGa缺席頒獎禮。今次是GaGa入行以來在格林美獲的第11個獎項。而她另獲提名年度歌曲獎稍後時間會公布。

至於獲8項最多提名的「重量級」新星Lizzo就先拔頭籌擊敗Beyonce、Billie Eilish、Ariana Grande以及Taylor Swift四位天后勇奪最佳獨唱歌手獎!她上台領獎時表現相當興奮,坦言估唔到自己會攞獎。而她亦打頭陣為格林美表演,並高叫剛意外離世的籃球巨星高比拜仁的名字。