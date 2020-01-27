趕走賤男老公　渡邊杏因禍得福身價升

33歲日本女星渡邊杏日前驚爆婚變，其31歲演員老公東出昌大被爆出軌，3年前趁她懷孕時，暗撻當時仍未成年的女星唐田英里佳。忍無可忍的她，近日終將賤男老公趕出屋企，獨臼照顧一對孖女及年僅兩歲的囝囝。

外界對渡邊杏遭遇深表同情，除了在網上鬧爆一對偷食男女外，又紛紛為渡邊杏打氣，她亦因禍得福，廣告身價急升。據行內人士透露，形象正氣的她，向來深得男女老少支持，現時其廣告身價約為6000萬至7000萬日圓(約430萬至501萬港元)。無論她今後會否與東出離婚，相信她以「奮鬥母親」及「在職媽媽」形象，定能吸納更多廣告商及電視台起用。

至於東出昌大與男星桐谷健太合演的新劇《刑事和檢事～所轄與地檢的24時～》，受其偷食事件影響，第二集收視大跌。電視台原定將《刑》劇製作成系列劇集，開拍電影版及長期播出，但現在受到東出拖累，已打消念頭。《刑》劇預定播出9集，現己拍畢近半，電視台難以刪除東出的劇份，故感到十分頭痛。

此外，「小三」唐田演出東京電視台以不倫為題材的劇集，原定下月3及10日，但電視台計劃抽起，恐怕今後播出供無期。