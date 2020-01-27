《超人》預告公開　Gary兩歲兒子勁聰明

韓國41歲男星Gary於2016年10月突然退出他有份主持的人氣綜藝節目《Running Man》（RM），翌年4月突然宣布與圈外人結婚，同年11月榮升爸爸，當時被指與《RM》主持斷絕聯絡、消失於韓國演藝圈的他，最近宣布與兩歲大的兒子姜河悟（音譯）加盟KBS親子節目《超人回來了》，是他相隔逾三年回歸韓國演藝界。

《超》昨日公開下星期的預告，河悟睡醒後發現在家裏躲在帳篷裏的攝影師，便跑去叫醒Gary：「爸爸起身啦，作家嚟咗啦。」河悟又主動問攝影師的名字和年齡，十分有親和力。河悟又自信心十足地向觀眾打招呼：「《超人回來了》的觀眾們，大家好，我係姜河悟。」當製作組問爸爸的名字時，河悟就大聲說：「姜熙健！」

而河悟亦相當聰明，完全不像只有26個月大，他除了親自決定自己穿的鞋子和衣服的品牌外，更為Gary親自挑選鞋子，除了會背出媽媽的電話號碼外，更懂得像「相機腳架」的名詞，令攝影師亦十分驚訝。

相反Gary就顯得十分緊張，更在自我介紹時說錯話：「我是26個月姜河悟的兒子姜Gary。」Gary指自己已經有三年沒有坐在鏡頭前，問到他的近況，他就說：「我脫離了一切。」他又坦言考慮是否演出《超》時，苦惱了很久。