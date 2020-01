天妒英才！台星悼念高比　林熙蕾：生命很脆弱

41歲傳奇籃球巨星高比拜仁(Kobe Bryant)意外離世,消息震驚全球,無論籃球界抑或藝演圈紛紛發文悼念。當中與高比同月同日生嘅林書豪,於社交網上載與對方當年為湖人隊作戰嘅合照,留言:「安息,Kobe。同一天生日,對手,隊友。。向你為籃球所做的一切致敬。。。英年早逝,生命太寶貴了」

曾現身高比榮休告別賽嘅林熙蕾,今早心碎發文:「今天一早起來看到朋友給我的消息讓我瘋了,我不敢相信也不願意相信。生命很寶貴但也很脆弱,我們要好好珍惜身邊所有的人!My heart is broken,我不知該說什麼,也不知如何接受!You inspired me and will be missed forever! RIP‘MAMBA OUT’」

邱勝翊(王子)亦晒出與高比打慈善賽嘅相片,王子化身小粉絲,從後攬住高比,十足細佬同阿哥,好有愛,佢仲留言會謹記對方嘅說話:「我想我會堅強,像你教會我的那樣。R.I.P KOBE」而新加坡歌手林俊傑亦晒出合照,答謝為大家帶來啟發。

曾與高比在球場上打波的吳尊也發文:「一個愛家的好爸爸一早起床想好好的陪伴自己的公主…卻不幸的永遠離開了我們…真的很傷感!永遠都忘不了和他一起的回憶…他的謙虛、他的笑容、他的認真與努力、他對家人的愛、他對我們華人的友善、他的一句『Hey, it's good to see you again!聽不到也看不到了,但永遠在心裡(裏)!一夜之間, 真的不想相信這殘酷無情的事實…Legendary Kobe,謝謝你!」