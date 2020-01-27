天妒英才！台星悼念高比　林熙蕾：生命很脆弱

41歲傳奇籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）意外離世，消息震驚全球，無論籃球界抑或藝演圈紛紛發文悼念。當中與高比同月同日生嘅林書豪，於社交網上載與對方當年為湖人隊作戰嘅合照，留言：「安息，Kobe。同一天生日，對手，隊友。。向你為籃球所做的一切致敬。。。英年早逝，生命太寶貴了」

曾現身高比榮休告別賽嘅林熙蕾，今早心碎發文：「今天一早起來看到朋友給我的消息讓我瘋了，我不敢相信也不願意相信。生命很寶貴但也很脆弱，我們要好好珍惜身邊所有的人！My heart is broken，我不知該說什麼，也不知如何接受！You inspired me and will be missed forever! RIP‘MAMBA OUT’」

邱勝翊（王子）亦晒出與高比打慈善賽嘅相片，王子化身小粉絲，從後攬住高比，十足細佬同阿哥，好有愛，佢仲留言會謹記對方嘅說話：「我想我會堅強，像你教會我的那樣。R.I.P KOBE」而新加坡歌手林俊傑亦晒出合照，答謝為大家帶來啟發。

曾與高比在球場上打波的吳尊也發文：「一個愛家的好爸爸一早起床想好好的陪伴自己的公主…卻不幸的永遠離開了我們…真的很傷感！永遠都忘不了和他一起的回憶…他的謙虛、他的笑容、他的認真與努力、他對家人的愛、他對我們華人的友善、他的一句『Hey, it's good to see you again！聽不到也看不到了，但永遠在心裡（裏）！一夜之間， 真的不想相信這殘酷無情的事實…Legendary Kobe，謝謝你！」