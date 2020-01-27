唔係高比拜仁粉絲？吳彥祖同為人父表心聲

NBA退休球星高比拜仁（Kobe Bryant）遇上空難，終年41歲。而主力在美國發展的吳彥祖（Daniel）坦言不是他的粉絲，自己喜歡的是退役後的高比。他用英文發文表示今早得知消息後一直在想傳奇不應該就這樣離開人世：「我不是粉絲因為…你知的…湖人嘛…但我好尊敬這位活生生的傳奇，而且我絕對是退休後的拜仁粉絲，他才剛開始打算做更多有趣的事。」

而同樣身為人父的他，對於高比與女兒同時離世更加心痛，他說：「事實是他與女兒及其他小孩一同遇難令這個悲劇更加糟糕。」最後他Tag了「mambamentality」代表高比的黑曼巴精神（Black Mamba）致意。

而藝人余文樂亦有發文悼念：「除了他的球技外，就是特別喜歡他的鬥心，不服輸的態度，還有自我要求。你是我們這一代的信仰。」王祖藍就上載與太太李亞男及高比合照，留言：「以前在電視裡（裏）看你比賽，覺得你打球很厲害超酷，和你合作，你又是一個很懂禮數很nice的人。真的是不願意相信這個事實，天才科比 一路走好[蠟燭]

最近發生了好多事情，都在提醒著（着）我們：珍惜生命 認真生活！願大家都平安 健康！2020 我們不怕！！」