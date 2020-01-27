三點式晒日光浴　張沛樂Dry爆想拍拖

藝人張沛樂（沙律）為香港開電視拍攝旅遊節目《美少女日本民宿》，首次拍攝旅遊節目的沙律到日本東京、鐮倉、廣島等地取景，除了食盡當地美食及初嘗居合道，更以三點式泳裝上陣享受日光浴，旅程十分難忘。講到節目中以三點式泳裝上陣，沙律指當時並非最佳狀態，笑言是她人生中最沒有自信的一次泳裝。

節目中沙律奉獻了「第一次」試玩居合道，雖然着起全副居合道裝束大呼有型，但之後手臂肌肉卻痛足數天，她表示：「居合道把劍好重，要雙手先攞得起，因為把劍好長，要做一個簡單拔劍動作都唔容易，玩咗兩個鐘，手臂肌肉酸痛咗幾日。」

旅行要有個伴

沙律向來喜歡旅遊，憶述第一次旅行是跟家人遊泰國，她說：「當年只係得6、7歲跟屋企人去泰國，點知屋企帶我去睇人妖騷，當時其實都唔知咩叫人妖，淨係覺得啲『姐姐』好恐怖，嚇到大喊，最終我要企喺門口等屋企睇完個騷嚟接番我。」沙律最希望到東歐旅行，因為喜歡民族色彩濃厚的國家。沙律也試過背包旅行但感覺麻麻，她說：「試過一次自己背包遊台灣，但感覺好悶，一啲都唔enjoy，所有嘢都係得自己一個，我覺得旅行要有伴，可以喺旅遊中傾偈增進感情。」

怕寂寞想拍拖

沙律跟拍拖三年的林耀聲分手回復單身，被問到踏入鼠年可希望有新戀情？她坦言有追求者，但心情卻非常矛盾，她說：「想拍拖，係因為我怕寂寞，但自己又唔想咁隨便開始一段新感情，加上有堪輿師傅話我要兩年後先有真命天子出現，所以我都好迷惘，惟有暫時寄情工作。」