高比拜仁逝世　章子怡汪峰難以相信

41歲傳奇籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）意外離世，唔少藝人同網友都深表傷痛！同佢分屬好友嘅國際影星章子怡亦喺網上發文指唔敢相信呢個消息：「從聽到這個噩耗到現在已經快八個小時了，腦子始終是懵的，一片空白，按鍵盤的手指一直發抖完全不聽使喚…我們的悲痛都是一樣的，誰不希望它是假的，誰又願意相信它是真的，2020年請你不要如此暗淡！天災人禍請你遠離吧，求你了。」而子怡老公汪峰仲以「為甚麼我們愈想擁抱的人愈會離去？」為題發表對Kobe嘅思念：「凌晨四點不知為甚麼突然醒了，這個時間的北京還沒有太陽。拿起手機看時間，卻看到了這條噩耗......難以置信也不願相信！ 不知道該說甚麼？如果今天是愚人節多好！」

佢話兩年前曾經有機會同Kobe一齊交談，Kobe當時話自己製作咗一部關於籃球嘅動畫片，呢短短交談，永遠都係佢最好回憶：「後來知道這部動畫片得了奧斯卡獎！我記得我問了科比一個問題，他的偶像是誰？他毫不猶豫地告訴我：“是喬丹（米高佐敦），永遠唯一的偶像！”但此刻這一切來得太突然了，我無法形容那是甚麼感覺，從看到消息開始，我整個人是麻木的，不斷的搜索着相關的新聞。直到一個多小時以後，我突然流下了眼淚......這個世界怎麼了？為甚麼總是這樣？為甚麼我們愈想擁抱的人愈會離去……我不敢想像這是真的，更不敢想像他家人的悲痛！我相信這世界上有無數人在此刻無比震驚與悲傷。」