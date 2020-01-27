林志玲性感打扮與老公現身格林美唔願走

今屆格林美音樂獎星光熠熠！除了一眾外國名人紅星之外，台灣著名女星林志玲亦有跟隨日本歌手老公AKIRA獲邀出席。AKIRA在社交網亦有公開自己在現場的獨照以及現場紅地毯的片段。雖然冇公開夫婦的合照。但現場有網民發現林志玲以性感打扮跟隨老公行紅地氈，並放上微博。

當她看到網民在拍攝時，林志玲仍面帶笑容向鏡頭揮手，網民留言說︰「好意外嘅係我遇到到林志玲，因為佢唔係红地氈嘉賓，行嘅係是普通入場，最初我係認到AKIRA先，之後至見到佢身旁嘅係林志玲，佢哋當時望緊红地氈有邊個行緊？所以遲遲唔願走，佢真人好靚。」此外，中國鋼琴大師郎朗亦與老婆結伴出席。

除了林志玲與老公之外，韓國人氣男團防彈少年團（BTS）連續第二年被大會邀請出席，今次更獲邀在格林美表演，成為史上在格林美上表演的首個韓國藝人！七子在紅地氈上一身老西出席，並接受傳媒訪問。「代言人」RM以流利英語表示兩三個星期前才獲通知在格林美上表演，由於他們冇提名最初以為不會獲邀作表演嘉賓。而他們被問到預告少少演出部分時，他們即在紅地氈上跳舞「劇透」一下。