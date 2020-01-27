嘲蝦蝦霸霸似胖虎　李靖筠爆陳家樂脆弱一面

藝人陳家樂及李靖筠（Gladys）過去一年事業大躍進，齊齊升呢擔正英皇賀歲片《我的筍盤男友》，此外家樂去年有三戲一劇面世，Gladys則踩入樂壇擸新人獎，但兩人未有自滿，寄望鼠年繼續進步！

錄歌唱咗100次

家樂前年憑劇集《逆緣》「爺爺」一角成功入屋，他希望今年能再有令人印象深刻的角色：「出街畀人叫我角色名比起叫我真名更開心！」問會否開拓版圖挑戰唱歌？他笑言為了《我》片已獻Sing，卻發現原來不易：「Gladys寫呢個合唱Version（版本）個Range（範圍）好闊，有少少陷阱，我以為我唱歌OK，點知錄音要逐句唱，有啲段落仲要一隻隻字唱，有一句仲錄咗100次，幾打擊！（有冇嚇親唔敢再唱歌？）唔會呀！會上癮，做到後覺得自己捉到竅門。（做歌手？）又未必，可以唱吓主題曲。」

享受單身生活

感情方面，家樂已單身年多，問會否心急再拍拖？他說：「隨緣啦！冇刻意搵。（唔Dry咩？）咁又唔需要長時間濕潤嘅，我都幾享受自己一個人整嘢食、煲劇，家人都冇催我。」至於Gladys則有穩定男友，對方亦明白她工作愈來愈忙。

首次合作演情侶的家樂及Gladys一拍即合，但笑言只限於戲內撻着愛火花，家樂說：「繼衛詩雅之後，佢成為我一個幾信任嘅朋友，我覺得佢好爽直唔扭擰，反而我自己會收收埋埋多啲。」Gladys笑指家樂跟角色一樣外冷內熱，更笑說：「佢平時鍾意蝦蝦霸霸好似胖虎咁，其實內心係有脆弱一面！」

包場請家人睇戲

講到農曆新年的難忘事，家樂表示一定會跟家人入場睇賀歲片，但試過爭啲拗大交：「我細個揀周星馳，但阿爸就要睇李連杰，拗睇邊套拗咗好耐，最後一日睇晒兩套！到今年自己有份演賀歲片，感覺好似夢想成真咁，會包場同啲親戚一齊睇。」至於Gladys自認新年通常比較悶：「全家都鍾意宅喺屋企，係大個鍾意行花市，都會自己一個入場睇戲。」

場地：英皇鐘錶珠寶中環旗艦店

陳家樂化妝：khaki yan、髮型：kenrickSiu、服裝：kent & curwen

李靖筠髮型：Haffman Cheng@Hair Coner、化妝：ShuenKong@WiLL Wong、服裝：marimeko and cocktail select shop