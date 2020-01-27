港姐恨拍劇！黃嘉雯男友學「煲冬瓜」見家長

應屆香港小姐冠軍黃嘉雯、亞軍王菲與季軍古佩玲在農曆年齊齊打邊爐團圓，希望新一年財運、好運滾滾齊來。黃嘉雯早前與「A貨雷神」老外男友Matej返瑞士家鄉旅行，過新年男友則會到黃嘉雯屋企吃團年飯及拜年，Matej更學習「煲冬瓜」方便與女友家人溝通，她說：「佢依家學緊普通話，到時可以同我家人傾偈，不過，佢唔鍾意同我講，因為覺得我會challenge佢。同佢去按摩嘅時候，佢就會用普通話同啲姐姐溝通，基本對答都可以嘅。」

農曆年後黃嘉雯將要為參加華裔小姐準備，她笑說：「之前去瑞士旅行不停咁食，依家好似冇晒啲肌肉咁，不過去完旅行就好有正能量，得番一個時月時間又keep fit又要練才藝都有啲緊迫，不過自己就唔會戒口，會靠運動keep fit。」黃嘉雯希望選完華姐後能有機會拍劇，原來她一直有上堂學演戲，秘密裝備自己，最近亦狂煲《丫鬟大聯盟》令她恨拍古裝喜劇。

王菲想拍劇

現年23歲的亞軍王菲屬鼠今年犯太歲，她指新年間也會跟媽咪去攝太歲催吉避凶，她說：「自己唔算好迷信，但每年都會睇運程書，今年犯太歲要注意身體。」王菲指過年會去男友屋企拜年，閒時會與友人打麻雀消遣。她希望今年有機會入劇組拍劇，她笑說：「之前最想要拍《愛·回家之開心速遞》因為好鍾意睇，近排就煲緊《丫鬟大聯盟》，其實做咩角色都冇所謂。雖然冇特別學過演戲，但係都好留意人哋講對白同表情，自己就跟住模仿，對住空氣練習。」

古佩玲留港過年好開心

季軍古佩玲因到加拿大讀書，已經有五、六年沒有與家人一齊過年，今年與家人一起過年已經很開心，她說：「喺加拿大感受唔到過年氣氛，因為冇假放，嗰段時間又通常忙緊考試溫書，只能夠同朋友去打邊爐食飯，會好掛住屋企飯，掛住屋企嘅溫暖。」古佩玲亦希望今年有機會拍劇，等待公司安排。

場地：酒鍋

服裝:ST. JOHN Style、ST. JOHN Knits