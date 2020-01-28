新年晒廚藝　朱晨麗帶何廣沛返蘇州見家長？

去年可算是花旦朱晨麗豐收年，一連拍下《法證先鋒IV》、《大醬園》、《多功能老婆》等幾套劇集，當中《多》劇的「馬思蕾」一角，憑住佻脫可愛形象，有別於過往演繹方式，結果觀眾回響也不錯，此乃朱朱意料不及，她說：「我豁出去演呢個角色，觀眾好意外我原來可以咁癲，我自己都意外原來可以去到咁盡，希望之後喺角色再有更多嘗試啦！」

唔係地獄廚神

談到傳統農曆新年，朱朱透露以往即使僅得一、兩日假期，也堅持坐飛機再駁長途車返蘇州老家，與家人開心團聚，更指會跟隨習俗，年廿八前要進行大掃除：「執乾淨間屋，然後洗白白，過咗12點後就唔可以沖涼。媽咪話大掃除將成年唔開心同霉運洗走，新一年就迎接好嘅嘢，同埋我哋會食年糕，有鹹有甜，媽咪會整糖年糕，加埋丸子一齊食，好好味。」提到家鄉菜，朱朱首推上海炒年糕，日前更落手落腳顯身手，雖然廚藝不精，但見她亦有板有眼，每個步驟都很清晰，只是拋鑊時大頭蝦，把部分年糕拋出鑊外，她說：「我真係諗住今年返去煮呢味菜式畀屋企人食，相信最開心嘅係我媽咪，大家見到呢個製成品，就證明到我唔係地獄廚神啦！」

自誇唱歌有水準

與何廣沛緋聞甚囂塵上的她，被問到屆時會否帶對方返家鄉「見家長」？朱朱大賣關子：「如果佢有興趣旅行，我咪帶佢去睇蘇州美景同古蹟囉！不過過年通常大家都喺屋企過，一家團聚嘛！（咁你去何廣沛屋企拜年？）我好鍾意去𢭃利是，最開心成班朋友一齊去，但暫時未約，希望佢邀請我哋啦！（新一年有咩展望？）希望可以多啲嘗試，除咗電視劇，其實電影、舞台劇，唱歌我都可以，只係等待機會，希望有緣人發掘我，我唱歌都OK㗎！水準係可以參加比賽嗰隻，真係唔試我就唔知有幾咁勁，歡迎大家搵我，哈哈！」

場地：松山海鮮鍋＠山林道

服裝：Magazzin Group

化妝：Soie Ip

髮型：Franco Chung＠Leonardo 3 Hair Corner