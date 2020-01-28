東方日報C1：甄子丹新片停拍投資方損失千萬

武漢肺炎肆虐，各行各業受影響，內地及香港演藝圈更成為「重災區」！早前有7部電影撤出內地賀歲檔，而不少已開拍的電影及電視劇亦宣布停拍，包括「宇宙最強」甄子丹演出的電影《極地搜救》，該片原定昨日入劇組，最終投資方宣布延至今年11月才復工，預計損失逾千萬港元！至於楊冪、趙麗穎、王凱各自孭飛的電視劇同樣受疫情影響，已暫停拍攝。

內地及香港演藝圈近年步入寒冬期，加上最近武漢肺炎迅速擴散，令情況更為嚴峻！早前有7部電影宣布撤出內地賀歲檔，結果年初一票房只得百多萬人民幣，業內人士估計春節過後，內地至少有100間戲院會因經濟問題而倒閉。昨日，更有已開拍的電影及電視劇不約而同宣布暫時停工抗疫！

當中「宇宙最強」甄子丹主演的《極》片去年底在長白山開機，劇組於農曆新年期間休假3天，原定昨日復工，惟投資方星皓電影有見武漢肺炎疫情嚴峻，為確保安全及健康，宣布暫停拍攝，將延至今年11月復工。

預計年底復工

星皓老闆王海峰昨日受訪時大表無奈，指台前幕後約有300人、臨時演員500人，為免交叉感染，故於年初二趁復工前開會，最終決定停拍：「工作人員收晒前期工資，大家應承年底留番3個月嚟拍攝。」據悉，電影有航拍及雪山搜索場面，亦有搭建大型雪景等，而基於現時的特殊情況，劇組為受影響工作人員悉心安排居住地方，故目前難以計算損失，保守估計至少過千萬。男主角甄子丹未進組，明言支持劇組決定：「雖然對工作檔期有影響，但大局為重，希望大家身體健康。」

傳橫店影視城停用

此外，王晶執導的新片《倚天屠龍記》盛傳已開工，但他透過公司發言人表示：「我哋未開機，做緊前期工作，劇組暫時未受影響，但會留意住疫情發展再決定。」而有份參演的林峯趁有空檔，與老婆張馨月到外地滑雪。至於由王凱、董子健主演的《大江大河2》、楊冪主演的《謝謝你醫生》、趙麗穎及王一博主演的《有翡》統統宣布暫停拍攝。鑑於疫情嚴重，有傳橫店影視城已暫停讓劇組進行拍攝。

新片停拍，子丹趁新年舉家到美國度歲，期間一家四口依照傳統跪地斟茶給詩詩父母，氹得兩老笑逐顏開，一對子女之後再跪地斟茶給子丹夫婦，詩詩在社交網分享照片，指這個家族傳統寓意祝福長輩健康、開心及幸運。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：