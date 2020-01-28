「鐵馬」團拜　四眼馬國明嚇親鄭嘉穎囝囝

藝人鄭嘉穎同一班「鐵馬家族」嘅兄弟姊妹，包括唐詩詠、馬國明、黃嘉樂及林子善，向來感情好好，不時都相約飯局，呢日佢哋更齊齊團拜打邊爐，鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）及黃嘉樂嘅攝影師女友Samantha都有出席，認真熱鬧！Grace喺社交網大晒多段短片，片中見女子組負責處理海鮮，男子組就掛住食唔幫手，奉旨做「大爺」等人服侍，林子善更死撐話係幫唐詩詠烚定肥牛，點知即刻被踢爆對方根本唔食牛，作為「大哥」嘅鄭嘉穎都睇唔過眼要出聲：「睇吓你幾冇阿妹心呀。」相當搞笑！

雖然唐詩詠唔食牛，都仲有好多嘢食，佢食完隻長腳蟹之後仲用個大蟹蓋嚟裝麵食，啱啱行個嘅林子善就好奇問佢個碗喺邊度買，唐詩詠就搞笑答：「竹地。」成餐飯要數最開心一定係阿妹唐詩詠，佢有得食之餘仲排住隊同咁多位阿哥𢭃利是認真開心。

食完飯就梗係要做運吓動幫助消化，佢哋就揀咗攻打四方城，唔知係咪怕阿妹牌章唔夠高會輸得多，鄭嘉穎同黃嘉樂坐正喺佢後面做軍師，不停教佢點打牌，唐詩詠喺社交網度話馬國明雖然係天然呆，不過打牌就一啲都唔呆，相信最後大贏家就係馬國明，唔知係咪馬國明戴咗眼鏡個樣唔同咗，搞到鄭嘉穎同陳凱琳生嘅囝囝Rafael好似唔認得佢，畀佢抱住時好抗拒，個樣仲好似想搵媽咪救佢走！