幫手買口罩被鬧！池美麗嬲爆：我唔係做XX

《愛．回家之開心速遞》「池美麗」鍾凱琪拍戲以外嘅時間都會開班教日文，早前佢就喺自己社交網發文表示特地拜託朋友在日本幫佢買咗啲口罩，年初三就喺佢上堂嘅地方免費派發，同香港人共同進退，幾鬼有善心，原來佢仲有幫親友代買口罩眼罩，可惜就搞到一肚氣，令到佢今朝一早就放負…

池美麗話本意係想盡自己能力希望幫到身邊每一個親朋好友及有限的有需要人士，點知就因為種種原因而令件事愈嚟愈複雜，新年都搞到身心疲纍，佢就提到貨源緊絀、貨品成本非常非常貴，結果就被親友誤會佢吃人血饅頭，加上佢係世界性訂貨，點知就被誤解係拎次貨，仲要有資金問題，有好多預留咗貨嘅親友遲遲未有付款，甚至失聯，真係搞到佢唔上唔落。

不過最難得係既然咁吃力不討好，但佢依然鬼咁積極，同：「不過雖然這帶給我無比的煩惱，但既然上天給我機會，讓我有能力做到。我為甚麼不努力一下？年關難過年年過,困難撐過了就是彩虹。但我不是超人我沒有能力令到所有人也滿足｡我只能盡自己能力希望幫到身邊每一個親朋好友及有限的有需要人士｡ps,為了訂貨及整理，我已經多天沒有充足睡眠😭頭好痛…………但fighting！」仲笑言在疾情過後，每人請我食一隻雞髀就得喇，真係夠晒樂天，辛苦你喇池美麗！