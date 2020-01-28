台限制口罩出口　范瑋琪fb爆粗鬧泯滅人性

武漢肺炎持續擴散，市民紛紛搶購口罩，而台灣政府早前就宣布將口罩列為「限制輸出貨品」一個月，以確保口罩供應滿足台灣民眾需求，措施有人贊成有反對，其中台灣歌手范瑋琪（范范）就被爆疑喺私人facebook大鬧做法而引起網民討論！

佢發文：「我們的行政院長竟然禁止口罩出口一個月，這是一件多麼低俗沒人格的臭流氓行為。我X媽的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？？都甚麼時候了！！王八蛋不會這麼泯滅人性！都甚麼時候了！！我希望我聽到的這新聞是假消息……」」

有網民就覺得用字及語氣咁強烈唔似係范瑋琪本人，但佢老公黑人（陳建州）日前26日喺faceook上載敍會照時就曾經Tag過呢個帳號，而照片都已刪走！兩人未有回應，也未知真與假，但已令網民紛紛去到范瑋琪社交網批評，鬧佢「虛偽」、「這樣的文字才是你真實的本性吧！噁心」、「對你很失望」！

被網民圍插後，范瑋琪今日終於蒲頭承認係佢本人，留言道歉：「我為我在臉書上的帶有情緒性的字眼感到非常抱歉⋯無意造成社會的紛擾，只是希望我們能多一些愛與關懷！希望坦然認錯道歉，努力能成為更好的人 對不起！讓大家擔心也給大家添麻煩了。」