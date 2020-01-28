妻子仔仔唔敢外出　Gill自爆已婚不獲外母接受

韓國男團Leessang出身的41歲男星Gary最近與兩歲大的兒子姜河悟加盟人氣親子節目《超人回來了》，是他繼大前年退出綜藝節目《Running Man》後，相隔三年回歸韓國演藝界，而Gill的舊隊友、42歲男星Gill就因三度醉駕而停工反省三年，他昨晚亮相節目《Eye Contact》，首度公開認錯，更公開自己已為人夫及已育有一子的事實。

​Gill大爆自己於三年前結婚，並在兩年前做爸爸，主持姜虎東、李尚敏及HAHA都不知道Gill已婚及已為人父，大表驚訝，而Gill在節目中親自向外母道歉，並希望對方接受他做女婿。外母指責Gill是令女兒失蹤的女婿：「有咗BB之後應該要幸福嘅，但我個女過得好黑暗同傷心，真係好憎佢（Gill）。」

​Gill向外母鞠躬謝罪，當兩人對視後，外母便問Gill：「當時傳出你結婚同生仔時，點解你回應話冇呢件事？如果你嗰時認咗，咁大家都唔駛咁難過。」Gill坦言當時擔心很多事情，而妻子亦表示願意跟隨他的意願，所以便沒有公開，外母就怪責Gill令女兒不能尋找夢想也不能工作，心痛女兒和孫兒不能自由外出，希望Gill可以不再隱瞞：「你哋都好慘，依家講晒出嚟，你同家人都出吓去啦。」

不過外母就表示還未能正式接受Gill女婿的身份：「你想做我女婿，就要搞婚禮先可以，我已經揀咗4月11號呢個日子。」而不少觀眾都不接受Gill的道歉，又反對三度醉駕的他復出。