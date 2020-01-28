Jessica＠SG升呢人妻　台灣造Baby嗌尷尬

女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）去年底升呢人妻，今年首次以人妻身份過年和派利是，由於農曆新年Jessica要飛去台灣做「台灣新抱」，故一班SG好姊妹趙慧珊（Aka）、陳穎欣（Yanny）、李靜儀（Heidi）及吳嘉熙（Cheronna）提早相約向Jessica拜年「𢭃利是」，她們一見Jessica手上大疊利是，即表現非常興奮，排成人龍，輪住說：「恭喜發財、青春常駐、年生貴子、愈來愈靚。」氹得Jessica非常開心。

Jessica透露今年準備了5位數字利是，更賣口乖稱：「以前做藝人會預4位數派，今年就準備5位數字，好似我們一樣5位（成員）。」Heidi與Yanny都對Jessica的5位數利是虎視眈眈，Heidi問：「係咪5位數字都封了給我們？」而Yanny則說：「你要幫手封利是嗎？我可以幫手，我要澄清唔係想偷龍轉鳳，而係擔心Jessica入咁多封利是會攰。」提到今年以人妻新份首次回台灣過年，Jessica直言相當興奮：「之前未試過，唔知道會有咩習俗，不過有一種幸福的感覺，大家可以跟我到台灣過年。」單身的Cheronna聞言則說：「咁你要介紹台灣男仔畀我了。」被問到會否趁此行「造人」，於鼠年炮製「台灣Baby」，Jessica反應相當大：「新年好忙，要去拜年，又要去玩同打麻雀，順其自然啦！」此時眾人即起哄：「打麻雀幾好，仲可以一索得男！」搞到Jesscia勁尷尬。最後SG五位成員齊齊向大家拜年：「祝願所有人鼠年行大運，大家搵到好姻緣。」