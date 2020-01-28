《美味天王》重播　古天樂唔唱歌堅嘥料！

近日深夜重播經典劇《美味天王》，劇中個個都係重量級人馬，包括古天樂、歐陽震華、關詠荷、宣萱同張可頤等，粒粒皆星，難怪唔少網民都話即使深夜都要照追！當中亮點莫過於係古仔，皆因當時初出道嘅佢已憑靚仔樣俘虜唔少女士心，劇中嘅佢仲用「動人」嘅歌聲，成功追到可頤，絕對可以話由當時開始大家一齊見證佢嘅歌唱之路，直到佢上年拎到「我最喜愛的男歌手」，成為香港史上第一位歌影視大滿貫嘅藝人，認真冇得輸！

呢日TVB喺社交網上載一段喺美味天王中古仔大唱《在森林和原野》，見佢深情演繹，仲唱到喊晒，一字一句都令人聽得痛心，而呢把歌聲亦感動到可頤出現，之後古仔把握機會向可頤表白：「我鍾意你！」令可頤當場冧爆，又唱歌又表白，真係古仔玩晒，最終兩個當然大團圓結局在一起，一班網民都話聽到古仔唱呢首歌，真係咩回憶都返晒嚟，果然係古仔style！

網民有話兒

QIOXX MXX：古仔唱歌好正。

KAXX VIz：唔係話好聽， 但好有感覺。

llisf giasx：首歌，好爆笑，手手，草草

chuix yisx：古仔style!