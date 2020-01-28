本命年有衝擊！鍾嘉欣希望發掘更多才能

藝人鍾嘉欣農曆新年前旋風式訪港出席活動，現時已返回加拿大過年，與家人共享天倫。生肖屬鼠的她答應團隊今年在工作上會更加努力，她笑謂在本命年對自己也會有一定衝擊，希望發掘到自己更多的才能，用過去三十多年的經驗給觀眾發放正能量。

過年形式並不是最重要，只要一家人齊齊整整就足夠，她說：「依家住喺溫哥華，喺我出世、成長嘅地方，過年可以陪住屋企人已經好滿足。以前喺香港拍劇，過年其實唔開心，因為新年個個都係一家人過，但係我就自己一個，所以前對新年唔係咁期待，依家就好期待，因為可以陪住屋企人。」

刻意教仔女廣東話

她最記得小時候踏正十二點過年，媽媽就會叫全家人出外走一圈行過好運。她說：「我都希望盡量保存習俗，雖然老公都好西化，但屋企都會放全盒、掛揮春、小朋友着旗袍仔、教佢哋拜年氹長輩開心。」她一對仔女分別一歲及三歲，她亦刻意教仔女廣東話，她說：「好肯定佢哋九成聽得明廣東話，但佢哋答我就選擇英文，我已經好刻意同佢哋講廣東話，因為身為中國人，冇理由唔識自己嘅語言，識多種語言，對佢哋將來亦都好，機會增加，遲啲都會帶佢哋返香港留一段長時間學廣東話。」

講到過年氣氛，她指加拿大自然沒有香港過年那麼濃烈，不過，她就變身屋企的「習俗顧問」，她說：「因為老爺、奶奶都比較西化，反而佢哋問番我中國人新年應該點過，幾時食團年飯？有乜習俗？要我教番佢哋。其實我都唔係好識，因為由細到大都係媽咪處理，我哋跟住去做。」

服裝：St.John

鞋：Rene Caoville

化妝：小白