傅穎召粉絲集氣　碎餅重圓

肖鼠的傅穎（Theresa）今年返港度新歲，日前接受專訪時稱，以前大年初三必返內地開工，但今年終可以陪家人過整個農曆年，而且鼠年會放更多時間在香港，因為：「打算暑期前推出已有三年冇出過嘅新歌，有國語同廣東版，國語版仲係自己填詞，同埋會拍劇添。」

早前有Fans要求女子組合Cookies「九餅」相隔18年後再合體，Theresa直言期待：「如果我係一個觀眾，都覺得都幾好睇。（集體回憶喎！）我仲依稀記得點跳《心急人上》，但唔係全部記得晒。」又指多年來遭「孤立」的傳聞很無聊，其實之前「五餅聚舊」之約，她亦是被邀之列，只是與其上堂時間撞正才缺席：「都覺得可惜，其實我想去，咪話下次再約囉，一定約到嘅。」自感人大了，性格會變，承認以前很被動又內斂，但經朋友直斥其非後，明白無論友情、親情及愛情都需要維繫：「我依家都會主動搵吓人。（前Cookies嗰班？）我有主動Send Messenge佢哋。（個個都有？）咁又冇，唔係每個Connect都有。（邊個冇？）如果要可以問是單一個就有晒其他人。」

已單身三年的她，承認等待愛情中，身邊亦有照顧她的人：「男、女都有，但講到追我又唔覺有喎，我冇特定男友條件，等上天安排。」至於新年願望？她說：「身體健康，可以達成已定下嘅工作計劃，仲有就係學多啲嘢。」

場地提供：apm