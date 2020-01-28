單文柔專家上身　教好姊妹點搵好老公

藝人單文柔（Phoebe）2018年同「視帝」陳展鵬結婚，婚後生咗囡囡陳諾瑤（小豬比），今年鼠年對Phoebe嚟講，別具意義，因為終於可以一家三口渡過！身為陳太嘅Phoebe，有家庭並唔係冇朋友，呢日約埋好姊妹魏韵芝（Joyce）、蘇可欣（Eunice）同埋黎寬怡（貓仔）聚會，仲即場大派利是，兼公開嫁個好老公心得：「最緊要係Ready好自己，離開自己嘅舒適圈，無論事業定愛情都好，都會搵到一個幸福嘅方向，我覺得自己好好彩，可以喺對的時間遇上對的人，佢真係教我好多，又成熟穩重，同我之前性格好唔同，重新Run過一個全新嘅我！」

希望做「多功能老婆」

Phoebe亦希望鼠年可以成為「多功能老婆」，家庭事業兩兼顧：「要照顧好屋企先，仲想發展我事業，但如果我未顧得好我屋企，出去做嘢有啲內疚，要照顧好老公同小豬比，先可以再騰空時間幫自己預備多啲。我都想做番主持工作，咁可以同大家分享化妝煮嘢食，亦都好想拍旅遊節目。（要着泳衣啵！）OK嘅！」小豬比網上人氣高企，Phoebe自爆佢鏡頭好有觸覺：「佢對鏡頭仲敏感過我，但都冇話畀唔畀佢做童星，等佢自由發展。（再生？）過多2年先再考慮，再生要問吓豬比，我諗佢想我暫時專心湊佢先，哈哈！」

幫小豬比儲起利是

講到新年，Phoebe表示預備好利是歡迎大家拜年，更自爆最喜愛儲利是封：「過咗年之後我會拆利是，拎入面啲錢，但留番個利是封，我留咗近十年利是封，因為利是封都係一個祝福嚟。（幫小豬比儲起利是？）我哋已經幫佢開咗戶口，打算將利是錢入落個戶口，留番吉嘅利是封畀佢，哈哈！」而Eunice則會將父母畀嘅利是放落枕頭底：「我習慣將利是放喺枕頭底，佢哋封畀我嘅利是，近十年係冇用過，我係會儲起佢。」另外，Eunice透露會離港度歲，感受新年氣氛：「因為之前做空姐，都係飛嚟飛去過年，所以今年想感受呢種感覺。」

至於Joyce則會同屋企人食住蘿蔔糕，同屋企人過新年：「今年大家都好得閒，所以會一齊過！同埋我會係咁食蘿蔔糕，希望步步高陞，繼續拍多啲旅遊節目！」而貓仔則表示會好好計劃行程，準備好去所有朋友家中見面兼逗利是：「因為平時太忙，冇時間見朋友，所以會去晒咁多個朋友屋企逗利是。」

場地：鴨大哥

蘇可欣髮型：Kenny Chan @hair

單文柔化妝及髮型： Chloe Yu

魏韵芝髮型： Emmanuel F.