10日內密會3次　蔡思貝被爆暗撻胡鴻鈞

劉佩玥（左起）、蔡思貝、江嘉敏被宅男封為最極電力的女藝人。

「宅男女神」陳瀅電力驚人，而圈中仲有好多靚女同佢一樣電力十足，男伴車輪轉……

蔡思貝男仔頭多緋聞

2013年香港小姐亞軍蔡思貝擁有鬼妹仔性格，經常不避嫌與男星攬頸攬頸，不論外表與性格都相當「男仔頭」，令很多男士感覺容易親近，因此緋聞多籮籮，當中包括洪永城、王浩信和余德丞等都傳過緋聞，而去年12月被東網踢爆她暗撻胡鴻鈞，二人更10日內密會3次！

江嘉敏背電競男友偷食？

以清純外表兼玉女形象深得宅男心的江嘉敏，不時在網上大晒清純照，迷倒一眾網友。除了乖乖女形象討人歡心外，她性格主動，有傳她拍攝劇集《兄弟》時，送咖啡冧人夫王浩信，而何廣沛、黃嘉樂亦是其緋聞對象。最終她情傾電競公司高層Anthony，不過在去年9月爆出背男友搭上其好朋友X先生，並有WhatsApp對話截圖流出，涉及叫對方以50萬打本開琴行，又指兩人夾計瞞住男友，以公幹為理由齊齊飛去日本「偷食」，對此江嘉敏在社交網作出反擊，力證與男友情不變。

劉佩玥收兵高手愛打機

2013年選港姐季軍劉佩玥外表甜美，非常「girlfriendable」，而她性格貼地，曾自爆由小到大都愛與細佬打機，盡顯真性情，其傻大姐性格與男生打成一片，伍允龍、周志文和翟威廉曾與她傳緋聞，故被封為「收兵高手」！