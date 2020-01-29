東方日報C1：陳瀅掟煲唔掟蓋何猷亨專車接載

「宅男女神」陳瀅與賭王何鴻燊四房公子何猷亨甩拖後緋聞不絕，近年雖傳與陳家樂同居，但她矢口否認，全因與舊愛猷亨掟煲唔掟蓋！日前她於九龍城拍攝新劇後，猷亨出動私伙七人車接載伊人返尖沙咀香閨。

現年30歲的陳瀅（Jeannie）入行以來緋聞不絕，最惹人矚目莫過於2015年與何家四房長子何猷亨同遊日本札幌，戀情被踢爆，男方即安排她入住母親梁安琪名下豪宅物業，期間還傳婚訊，不過二人戀情僅發展半年多，極速玩完，但分手後曾被目擊並肩睇煙花而傳復合，但Jeannie當時表示與舊愛再見亦是朋友。

七人車早已到場

「重新上市」的Jeannie之後與身家過億的「衣架大王」之子劉德俊、藝人方力申、羅天宇及張振朗等傳拍拖，近期則與陳家樂的戀情傳得熱烘烘，有指更發展至同居關係，但她統統否認，堅稱仍是單身一族，原來她與猷亨仍藕斷絲連，日前晚上，猷亨特地出動七人車管接管送，接載伊人返香閨。

Jeannie最近忙於宣傳熱播中的無綫劇《黃金有罪》，日前她於將軍澳電視城開工後，即隨趕拍中的新劇《伙記辦大事》劇組人員，與拍檔馬德鐘前往九龍城的公園拍攝外景。現場所見，平時以近百萬港元的白色保時捷跑車代步的Jeannie，當日未有駕駛，反而到達現場後，即急急腳步上一部早已停泊在附近、猷亨名下持有的黑色七人車，她於車中逗留大約半小時後，落車時一臉風騷，步往馬德鐘身旁齊齊等埋位，預備拍攝一場公園談情戲。期間她不時與工作人員談笑風生，又站於一旁低頭甜笑撳電話，似乎是電話傳情。

與馬德鐘十指緊扣

之後她與馬德鐘試位時，表現投契講不停，直至正式埋位拍攝一場十指緊扣的談情戲，明顯趕收工的她一Take過火速完成，一臉焦急的Jeannie似乎佳人有約，與工作人員道別後，即在助手陪同下，箭步往七人車方向，上車前她極為警醒，左顧右盼一輪才極速登車，由司機接載下駛回其位於尖沙咀的寓所。

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