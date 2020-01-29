《西部世界》女星稱高比是強姦犯即被批評

HBO劇集《西部世界》（Westworld）女星伊芬麗歌活特（Evan Rachel Wood）日前於Twitter留言哀悼NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）同時亦稱他是「體育英雄」及「強姦犯」。她留言說：「發生咗嘅係悲劇。我為高比嘅家人而心碎。佢係體育英雄。佢亦係強姦犯。而所有呢啲真相可以同時存在。」留言一出即被高比的fans洗版式批評，之後伊芬知衰即時將社交網轉做私人。

伊芬是指曾有一名19歲女子爆料稱2003年曾在科羅拉多州一酒店房遭高比性侵及叉頸。當時高比被捕及以性侵與非法禁錮罪名指控。但後來因為該名女子拒絕作證而令案件遭撤銷。除了伊芬被批評在高比離世後舊事重提之外，《華盛頓郵報》及《CNN》亦有記者重提事件而被fans批評。

另方面，即將於香港時間下月10日舉行的《第92屆奧斯卡金像獎頒獎禮》上大會亦會加插環節向高比致敬。有指高比除了在每年的逝者悼念環節名單中之外，亦會加插另一環節哀悼他。高比2018年憑監製、編劇及聲演的動畫短片《Dear Basketball》獲過最佳動畫短片獎。