關迪麗熱巴事？明玉格格：想來場死亡直播

內地性感女神劉玥霏（前名：劉雨欣）擁有標致面孔及35D驕人身材，憑內地劇集《步步驚心》嘅「明玉格格」一角大受歡迎。2018年8月佢曾經被送院搶救，佢當時喺微博上載相片並自言想一直睡下去：「走了一圈，老天不收我！」疑似有輕生意欲。佢當時坦言心理出狀況，但為咗屋企人重新振作，近日仲參演由內地女神迪麗熱巴主演嘅新劇《三生三世枕上書》，但佢尋日喺微博發厭世長文，令網友非常擔心。

劉玥霏喺微博講咗一個「小姑娘」買咗條好鍾意嘅裙，但最後無奈轉讓出去並無理被責罵嘅故事，內容提到呢個姑娘再度陷入黑暗，仲直言：「她想來一場死亡直播！她該怎麽辦？誰來寫一個結局？」雖然佢好似講緊其他人嘅故事，但有網友推斷佢係講緊《三生三世枕上書》嘅翻拍爭議。事關劉玥霏喺多年前買咗小說版權並打算翻拍兼擔任女主角，不過因為網友強烈抵制指佢唔適合，劉玥霏無奈選擇退讓並屈居女二，而女主角就改由迪麗熱巴出演。其實劉玥霏拍完《枕上書》之後，就去咗美國讀書，日前劇集播出後網友議論紛紛，可能因而令佢情緒低落。

佢其後再轉發拍攝花絮同訪問，講到劇中一場喊戲，劉玥霏直言自己喊得好醜：「每一場戲都很努力……每一場戲都要求自己真哭，所以醜！我選擇了醜！」獲粉絲力撐並紛紛為佢打氣！

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