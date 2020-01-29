高以翔二哥晒童年照悼亡弟：說走就走太任性了

台灣男星高以翔去年11月在內地參與真人騷節目《追我吧》錄影時，突感身體不適暈倒，送院搶救後返魂無術，終年35歲。事發至今約2個月，踏入了新一年高以翔的二哥、藝人高宇橋在社交網上載了兩兄弟的童年照，感慨地發文悼念亡弟，表示：「火腿蛋三明治配冰紅茶有那麼好吃嗎？為甚麼我都吃不膩。當了我35年的小老弟說走就走，是不是太任性了？連再見都來不及說...說好的用空拍機（航拍機）拍我騎越野車的帥樣呢？我還一直期待着有那麼一天我們各自開着自己的dream car一起飆個夠！你也不給個機會讓我超越你！好啦！都你帥就好啦！說好的一起跟家人享受人生一直到老的不是嗎？沒關係，接下來的戲我們一起演，路我們一起走！」

字裏行間感到高宇橋對弟弟相當不捨，他坦言對於弟弟的離世至今仍未能平伏和釋懷，表示：「肖鼠年是你的年，我陪你過！感傷的話，到現在我還藏在心裏深處無法釋懷！但新的一年我想要有個新的開始！謝謝大家都一直與我們同在！也謝謝您們的祝福，新年快樂 happy 2020 to my little bro！Theo（高以翔生前飼養的小狗）is fine with us！」