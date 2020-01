高以翔二哥晒童年照悼亡弟：說走就走太任性了

台灣男星高以翔去年11月在內地參與真人騷節目《追我吧》錄影時,突感身體不適暈倒,送院搶救後返魂無術,終年35歲。事發至今約2個月,踏入了新一年高以翔的二哥、藝人高宇橋在社交網上載了兩兄弟的童年照,感慨地發文悼念亡弟,表示:「火腿蛋三明治配冰紅茶有那麼好吃嗎?為甚麼我都吃不膩。當了我35年的小老弟說走就走,是不是太任性了?連再見都來不及說...說好的用空拍機(航拍機)拍我騎越野車的帥樣呢?我還一直期待着有那麼一天我們各自開着自己的dream car一起飆個夠!你也不給個機會讓我超越你!好啦!都你帥就好啦!說好的一起跟家人享受人生一直到老的不是嗎?沒關係,接下來的戲我們一起演,路我們一起走!」

字裏行間感到高宇橋對弟弟相當不捨,他坦言對於弟弟的離世至今仍未能平伏和釋懷,表示:「肖鼠年是你的年,我陪你過!感傷的話,到現在我還藏在心裏深處無法釋懷!但新的一年我想要有個新的開始!謝謝大家都一直與我們同在!也謝謝您們的祝福,新年快樂 happy 2020 to my little bro!Theo(高以翔生前飼養的小狗)is fine with us!」