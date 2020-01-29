被誤會吃人血饅頭　池美麗嘆幫買口罩現赤字

近日不少巿民搶購口罩，在《愛．回家之開心速遞》飾演「池美麗」的藝人鍾凱琪，日前在社交網發文表示特地拜託朋友在日本幫她買了口罩，並有幫親友代買口罩眼罩，可惜就搞到一肚氣，更被親友誤會她吃人血饅頭，令她在社交網放負。

好心做懷事被人誤會，但她表現樂觀繼續為朋友效力，今日她更新社交網表示「手頭上的口罩已經無貨，拜託！拜託！請不要再dm我。我明白，亦了解。大家這幾日對口罩的需求。但我手頭上真的巳沒有任何現貨。早前的幾十盒巳全數去到極有需要人仕手上。其他仍在運送中，到貨日期完全未能確認。你們pm我也愛莫能助。」

池美麗表示事件令她感到個人力量很渺小，能幫到的不多，「原先找各地朋友代購也只為了自己親人，朋友，曾經照顧過自己的人及長輩等。 因為不是生意，所以每次估計價格時，我也以最最最接近成本的價格。（宗旨即使收少也不能收多）隨着貨源緊張，被退單等。貨品成本不斷上升，親友需求增多。我所要貼的也愈來愈多，而被迫多番調升價格。(個人本身是以即使成本貴少少也好，只要能負擔及能盡快到手。買到合適的口罩心態代購).但忽略了自己行政，處理需求及計算價格等之不足，導致朝令夕改。並在半夜放負，令事件變得復雜了。 宅女在此對各方受影響人仕尊重道歉。對吾（唔）住！」

池美麗表示做事對得住天地良心，即使現在某些貨品價格再調高，到目前為止每次結算結果也是赤字。「最後，為了答謝追蹤我ig的各位。如果這幾日能有貨的話。我會將小量以免計算運費，成本價。大約一元一個。每人限購幾個方式，回報大家。 」她還利申所得收益會全數捐到善待動物庇護站。