溫碧霞威水奪「絲綢之路」最佳女主角

藝人溫碧霞（Irene）主演的電影《墮落花》屢獲佳績，早前獲得越南「The Best Movie Icon」獎，又入圍今屆香港亞洲電影節「隆重呈獻」環節及澳洲「第十屆金拉考國際華語電影節」，好消息陸續有來，剛於「第八屆絲綢之路國際電影節」中，Irene獲得「最佳女主角」一獎。Irene表示之前電影入圍多個影展已經很開心，因為這代表大家都喜歡這部電影，是一個很大的鼓勵。

對於這次獲得「最佳女主角」獎項，Irene表示超開心：「我依家喺峇里島聽到呢個消息超開心！不過有啲可惜，因為咁啱我約咗屋企人度假，所以冇去到呢個影展，冇親手攞個獎，好多謝楊生（英皇集團主席楊受成博士）畀機會我拍呢部戲。」她指自從加入英皇後，覺得很溫暖，整個英皇團隊都好錫她：「楊生、Shirley、Mani（霍汶希）、經理人，有佢哋我先可以拎到呢個獎，同時亦好戥整個劇組開心，仲要多謝導演、監製。」她又表示一定要多謝丈夫，多年來的支持：「係佢話畀我聽『你得㗎！』所以我先至咁堅持去做我自己，我一定要多謝佢！佢一路喺我身邊support我好多。」

問到角逐今年香港電影金像獎最佳女主角一獎的信心時，Irene表示有信心，但一切隨緣：「依家攞咗呢個獎，對我嚟講已經係一個好大好大嘅支持同鼓勵，金像獎方面，心情都係隨緣，所有嘢交畀上天，好多嘢上天會有安排，唔需要太介意得獎與否，咁樣先至會更加開心，用一種好隨緣嘅心態去睇獎項，當你攞到嘅時候就會雙倍開心。」