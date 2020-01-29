笑料百出！吳千語大膽開真槍

藝人吳千語過去一年在香港及內地拍了不少影視作品，最難忘是和黃宗澤、吳卓羲、關智斌等，合作拍攝警匪網劇，作出很多第一次，嘗試了開真槍，又有不少動作場面！此外還參演了賀歲片《家有囍事2020》，和黃百鳴、張智霖、張繼聰等均有對手戲：「拍賀歲片很開心，在片場已經有好多笑料，希望將歡樂帶畀觀眾。」

新一年千語還會籌備個人運動服裝品牌，作出新嘗試，她解釋平時愛穿運動服飾外出，但市面上的款式傾向運動，缺乏一些款式是Casual得來又有點設計：「現在最想做的是融合運動於時裝上，不是純運動款式，會主打女裝，中性款都有，目前在不同平台上收集大家意見，其實上年年底已着手籌備，設計款式、選擇布料自己都會參與，很多細節都在學習中。」

講到農曆新年，千語於假期中度過，準備了水仙花、年花等布置家居：「同埋自己好鍾意下廚，煎咗年糕、蘿蔔糕應節，希望拎番個好意頭！」過年後千語就會到內地入組拍劇，同時兼顧個人運動服裝品牌，努力工作！面對現時內地疫情嚴重，千語已經準備了大量口罩、消毒用品及維他命，她說：「工作是早兩個月前已落實，台前幕後涉及好多工作人員，所以都是聽從劇組安排，自己會多注意！」