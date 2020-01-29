拜託美國朋友　江嘉敏三千蚊買口罩

藝人陳曉華與江嘉敏在北角為無綫新劇《食腦喪B》拍攝外景。劇情講到江嘉敏被何廣沛強吻後，找陳曉華訴苦，兩人在岸邊拍攝吹風凍到爆。穿上短裙的陳曉華表示：「好凍，因為裏面仲着住背心，凍到入骨，開始嘅時候冇乜嘢，但係就愈吹愈凍。」穿上皮褸牛仔褲的江嘉敏笑謂老套地穿了絲襪打底，所以不覺得太凍。講到被何廣沛強吻的戲份，江嘉敏笑說：「希望遲啲先拍，呢排啲菌好犀利。」

衞生意識增強

最近武漢肺炎肆虐，問到可有做預防措施，修讀護理的陳曉華笑說：「我之前先鬧完江嘉敏用完嘅口罩放喺袋轉頭又再用，自己做過護士，真係接受唔到，所以依家隨身都會帶住幾個口罩，雖然口罩好難買，但隨時畀個新口罩佢。」江嘉敏笑謂與陳曉華開工後衞生意識也加強，她笑說：「畀佢鬧得多，依家仲敢咩，用過嘅口罩都即刻會掉。」講到江嘉敏透露花了數千元在美國買口罩及消毒用品，她說：「因為屋企人多，男友喺美國同埋託朋友買咗三千幾蚊口罩，有N95口罩，不過好似好焗。」陳曉華說：「N95要戴得正確先有用，非常之焗就啱喇。」

用電話拜年

陳曉華與江嘉敏透露新年也減少外出拜年，利是也縮水，兩人今年也開始派利開工利是，心情興奮，江嘉敏笑說：「今年都冇乜去拜年，因為好驚啲病菌，所以都係用電話拜年，然後叫朋友過數，哈哈。」