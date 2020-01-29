患抑鬱症停工近兩個月　姜丹尼爾親筆信預告復出

韓國限定男團Wanna One出身的23歲男歌手姜丹尼爾去年初與事務所爆出合約糾紛，其後又被爆暗撻女團TWICE隊長志效，至上月初在音樂節目《The Show》奪冠後，遭網民質疑造假，承受極大壓力的他終發文求救：「太累，真的很累，為何我這樣累，我太累了，希望有人救救我。」所屬事務所之後發聲明指姜丹尼爾從去年上半起確診患上抑鬱症及恐慌障礙，正接受心理及藥物治療，事務所考慮藝人的健康，決定讓他停工休息。

而停工近兩個月的姜丹尼爾今日透過官方粉絲網站公開親筆信，暗示自己準備復工：「喜鵲的新年、我們的新年都過去了，2020年也差不多過了一個月，對我來說是特別寒冷的冬天，為了克服寒冬，我需要冬眠的時間，沒有正式告別就離開了，很抱歉，我凍結了的寒冬會有終結，有寒冬的結尾就應該是春天的開始吧，我也準備再次站起來迎接即將來臨的春天。」

姜丹尼爾又感謝一直支持、等待和陪伴他的粉絲，並承諾會報答粉絲的支持：「雖然不能每天都幸福，但能夠和大家一起的話，肯定會有很多幸福的日子，我會令大家今年有更多歡笑的日子。」