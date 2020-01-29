打開心口攬公仔　歐氏姊妹噴血月曆極誘惑

曾推出寫真集的「歐氏姊妹」歐詠怡（WingWing）及歐詠寶（Yogurt）最近推出2020限量版寫真月曆，以《愛．每天》為主題，發放正能量向Fans「派愛」，WingWing又為每個月寫下文字，分享不同日子的戀愛感覺。WingWing擁有34D索爆身材，Yogurt則身型高佻有43吋長腿，寫真內多個造型夠煞食，滿足男Fans幻想，包括泳池、內衣、校服及黑絲OL Look，Yogurt又身穿開胸毛毛衫攬公仔賣萌，WingWing則圍上浴巾對鏡拍照，噴血指數爆燈！

WingWing皮膚敏感忍痛冒險落水

兩女在鏡頭前狀態十足，但其實有苦自己知，拍攝當日不敢吃正餐，只吃了兩條朱古力棒及一粒糖，WingWing說：「平時都捱慣肚餓，一個禮拜可能淨係一、兩日食得飽，都唔敢太夜食嘢，要長期保持身形。」最慘的是WingWing該幾天出現皮膚敏感，但因已定下檔期，故堅持拍攝，更忍痛冒險落水，相當專業！她說：「 有個咁靚嘅酒店泳池，又有泳衣造型，有浸水潑水畫面會靚好多，所以就算又痕又痛我都堅持落水，唯有快啲拍完快啲上番水，好彩最後都冇惡化到。」

「合巹交杯」互化妝

WingWing表示在短時間內換了多個造型，拍攝效果滿意，期間亦發生了一些趣事，雖然跟Yogurt已合作拍攝多次默契十足，但兩人以「合巹交杯式」互相化妝時，亦差點「打大交」，WingWing說：「有個OL造型我哋互相化妝，一個揸唇膏一個拎眉筆，但因為要一齊望鏡頭或者借視線，睇唔到對方但又要掂到，結果爭啲拮親對方！（有冇嬲咗？）梗係冇啦！我哋好好感情！」

此外，今次姊妹另一成員歐詠珊（Janice）因到武當山學習氣功無暇參與拍攝寫真月曆，不少Fans都期望三姊妹能再度合體。