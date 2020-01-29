唔肯契蔡少芬個仔　陳法蓉：契嚟分身家呀？

踏入新春佳節，蔡少芬（Ada）與陳法蓉（Monica）搞搞新意思，齊齊煮兩道賀年菜「萬事如意五福袋」、「招菜進寶黃金蝦」，跟各位拜年！兩位相識逾20載的好閨蜜，難得首次共同下廚，即「針鋒相對」笑料百出，當中Ada更大爆Monica大派「檸檬」拒絕跟她兒子張樂兒上契。

美貌與廚藝並重

Ada與Monica廚藝有板有眼，無論洗丶切、煎、炒皆無所不曉，絕對是「美貌與廚藝並重」，當中自誇「煮咩都OK」的Ada透露閒時經常入廚，連囡囡返學的飯盒、點心均由她一手準備，但自從兒子出世後，忙於照顧兒子，才疏於入廚。Ada又向Monica「笠高帽」表示：「其實我哋兩個煮嘢都叻，叻喺唔同範疇，Monica蒸嘢好叻！」

關係咁好唔使契

在烹調過程中，Ada大爆秘密：「我本身打算契個仔畀Monica，等佢有條仔，而且仲要係靚仔添！點知佢唔肯，我老公都叫我唔好迫佢。」Monica反擊說：「點解要契呀？分身家畀你個仔呀？我有好多朋友都有小朋友，好難個個契，而且我又好鍾意你細女，唔通女我就唔契，仔就契咩？既然我同你關係咁好，唔使契啦！」

獲港姐冠軍讚靚勁開心

兩人亦有溫馨時刻，Ada透露當年參選港姐時，曾在髪型屋撞見Monica，這是她們第一次遇見，Ada說：「當時陳法蓉已經係港姐冠軍、雍容華貴嘅大明星，而我只係其中一位參選佳麗，點知轉頭有個髮型師走埋嚟同我講『有人讚你靚喎！陳法蓉讚你！』我開心到幾晚瞓唔着。」

粉絲曾網上互鬧

提到她們第一次合作出埠到台灣，在Monica眼中，Ada是不停做運動，就算得幾級樓梯，她都刻意行上行落，而Ada眼中的Monica，是個很懂照顧人的女仔，Ada說：「佢全程幫我翻譯國語，我心諗『點解會有一個心哋咁好，又咁靚嘅女仔』。」Ada與Monica又憶述03年合作大陸劇《水月洞天》，當時大家的粉絲在網上互鬧，Monica指：「我啲粉絲鬧Ada做『冇飯食嘅排骨』，而佢啲粉絲鬧我做『匿喺濛鏡後嘅老妖怪』，之後我哋拖住手同啲粉絲講，其實我哋真係Friend，跟住先再冇互罵。」