《造星II》吳啟洋Oscar完成3大任務

《全民造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）和季軍李祉均（Oscar），日前為ViuTV的特備賀年節目，到主題公園進行拍攝，為帶大家迎「鼠」接福。Phoebus和Oscar與兩為主持進行分組比賽，要在樂園中完成3個任務，他們先會完成「打卡任務」，各組根據所獲得的3個提示，在樂園中尋找打卡位，並自行開位拍攝出呃Like照片，過程中Phoebus常不經意間展露出古怪一面，而Oscar亦非常投入其中並自稱「王子殿下」，兩個大男孩重拾童真一樣，而主持Koey和Vanessa則像姐姐般跟着弟弟通處跑，場面搞笑。

至於拍攝時Phoebus與Oscar表現親民，對遊客邀「集郵」更來者不拒，部分Fans更聞風而至來到主題公園「探班」，令Phoebus及Oscar感到驚喜，直言低估了自己的人氣：「我冇諗過咁多人認到我，有啲人係見到我IG Story而嚟，好有心呀。」其後在整Pizza任務中，兩組亦發揮創意，由Phoebus及Oscar拍攝情人視角鏡頭爭取分數，當中包含餵食情節，相信會對螢光幕前的Fans們帶來視覺衝擊。

之後4人以「888888」的吉利數字為目標，每隊2位成員合計分數最接近的為之勝出，看出Phoebus和Koey是自由派沒太多計劃，而Vanessa跟Oscar則是嚴謹派，相對比較鎮定。而最終大贏家的獎勵就是到酒店享用賀年菜餚，由輸家當奴才在旁服侍，當然幾位亦相當有禮互相分享食物。Phoebus及Oscar還分享了自己的賀年習慣和來年展望，少不了期望能參與更多ViuTV節目與大家見面。