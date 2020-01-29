駱胤鳴籲克制買口罩阻黃牛亂市：等佢蝕！

由於武漢肺炎疫情持續加劇，大家都做足保護措施避「炎」，不過依家一罩難買，大家都搶購一空！歌手駱胤鳴今日晒出一張戴口罩自拍照，叫大家要戴口罩，保護自己保護人：「先保護好自己，對得住家人，有餘力才去救其他人，也是很合理的事。在疾病和病毒面前我們相當渺小，但愈黑暗的地方愈能發現光明。每人只需要燃點自己一根火柴，我們便能聚沙成塔，成為一團溫熱的火燄。」

駱胤鳴籲買足夠用量口罩阻黃牛

對於四周口罩被人搶購，駱胤鳴亦希望大家買足夠嘅用量，因為好多老人家買唔起，皆因價錢太貴，只會買假口罩：「點解會有黃牛黨？因為有人賣唔到飛要買黃牛飛。點樣杜絕？學吓台灣人，台灣人好自律，唔買黃牛飛，等黃牛黨蝕到爆，自然就杜絕得到。假口罩都一樣，大家關懷一下社區嘅老人家、弱勢人士，佢哋唔識上網買、跨國買，留番啲口罩畀佢哋，真正做得到社區自救，真係要靠香港自己加加油！」

郭可盈曬衫殺菌

另一邊，藝人郭可盈亦喺網上晒出同囡囡戴晒眼鏡同口罩照，之後又見佢曬衫殺菌，並留言：「今天陽光充沛，出完街的衣服可噴噴消毒酒精再曬曬殺殺菌！」